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Bodrum sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahillerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, yarımadanın dört bir yanında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Bodrum sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
İHA

12.09.2021, 16:13

Okulların uzun bir zamanın ardından açılmasıyla yerli turist yoğunluğunun azaldığı Bodrum'da hafta sonunda sahiller temmuz ve ağustos aylarını aratmadı. Hafta sonu tatili için ilçeye gelen tatilcilerle birlikte Bodrum sahillerinde yaz yoğunluğu yaşandı. Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, yarımadanın dört bir yanında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.



Kumbahçe sahilinde denizin tadını çıkaran Ali Karakuş, "Hava çok güzel. Deniz de biraz soğukmuş ama daha güzel olmuş. Tam girilecek şekilde. Bodrum her zaman güzel. Sonbaharı güzel, yazı güzel, ilkbaharı güzel, kışı güzel. Bodrum'u seviyoruz. İnsanları buraya bekliyoruz. İyi bir dinlenme, iyi bir tatil için çok güzel bir ilçemiz" diye konuştu.

İlçeye eşi ile tatile gelen Şengül Darendelioğlu da, "Biz zaten eşimle Bodrum'u çok seviyoruz, aşığıyız. İnşallah da buraya yerleşiriz diye umut ediyorum. Öyle bir temennimiz, dileğimiz var. Mükemmel bir yer" dedi.

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