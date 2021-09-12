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Haberler Muğla Datça'da bir garip açılış! CHP'li başkan bu kez de kurdele kesemedi

Datça'da bir garip açılış! CHP'li başkan bu kez de kurdele kesemedi

CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine konumlandırılan ve tartışma konusu olan Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışını demir kesme aletiyle yapmaya çalıştı. Ancak 3. denemesinde de başarılı olamayınca kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.

Datça’da bir garip açılış! CHP’li başkan bu kez de kurdele kesemedi
AA

12.09.2021, 10:52

3 Eylül'de yapılması planlanan ancak sanayi esnafının davet edilmemesi üzerine 11 Eylül'e ertelenen ve Türkiye gündemine oturan Datça Sanayi girişindeki "Sanayi Ağacı Heykeli"nin açılışına, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP ilçe teşkilatı ve sanayi esnafı katıldı.

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın yer aldığı heykel açılışı, 3 Eylül'de sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelenmiş, heykel açılışının ertelenmesi sosyal medyada da gündem olmuştu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaşmıştı.

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