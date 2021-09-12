Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı. Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi. Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi ise dikkat çekti.
Fethiye'de ilginç anlar! 'Gel bili bili' diye seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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