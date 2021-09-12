Muğla’da orman yasağı 1 Ekim’e kadar uzatıldı

TARİHİNİN en büyük yangınlarından birini yaşayan Muğla'da ormanlara giriş yasağı Valilik tarafından 1 Ekim'e kadar uzatıldı. Muğla Valiliği, 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uygulanacağını duyurdu. Alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.

■ FERDİ YAVUZ