Trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

Manisa'da trenin altında kalan otomobil sürücüsü 300 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü 74 yaşındaki adam yaralandı. Kaza Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Kâzımkarabekir Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçit üzerinde meydana geldi.

HAFİF SIYRIKLA ATLATTI

Ankara'dan İzmir istikametine seyir halinde olan yolcu treni istasyona yaklaştığı sırada, kapalı bariyerlerden geçmek isteyen Osman Dilek (74) yönetimindeki 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili 300 metre sürükleyen tren güçlükle durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Osman Dilek'i uzun süren çalışmalar sonucu araçtan çıkardı. Mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Dilek ilk tedavisinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis kazanın otomobil sürücüsünün hemzemin geçitteki bariyerin kapalı olduğunu görmesine rağmen geçmek istemesi sonucu yaşandığını belirtti.

■ SERKAN ÖZCAN