Maaşını halkına dağıtan bir başkan! Muğla’nın Ortaca ilçesi Alim Başkan ile gelişiyor

Muğla Ortaca'nın MHP'li Belediye Başkanı Alim Uzundere, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Başkan seçildikten sonra hemen Ortaca halkı için işe koyulduğunu belirten Uzundere, "Muhtarlık dönemimden beri aldığım maaşı her ay ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızla paylaşıyordum. Başkanlık dönemimde de aynı geleneği devam ettiriyoruz. Ayrıca başkanlığımın ilk iki yılında Ortaca'ya bir olimpik yüzme havuzu, bir futbol sahası kazandırdık ve yıllardır sorun olan Dalyan Mahallesi'ne kapalı pazar İlçemizdeki çocuk parkı sayısını artırdık. Özellikle dezavantajlı olan mahallelerimize öncelik veriyoruz. Kapımız herkese açık" dedi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ortaca'ya destek vermediğini de belirten Uzundere, "Ortaca'ya katkıları yok denilecek kadar az. Verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Otogar sözleri vardı, yapmıyorlar" dedi.





'BİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ'

Altyapı ve su sorunlarının da hala çözülmediğini aktaran zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

■ ŞENOL KANTÜRK