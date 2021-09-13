Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknenin karaya oturduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından özel tekne içerisindeki 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekne karaya oturdu, göçmen kaçakçısı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.