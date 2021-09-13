Ukraynalı mankenin ölümünde yeni detaylar! Ellerini arkadan kelepçeleyip...

Tatil cenneti Bodrum'da başına poşet geçirerek ellerini arkadan kelepçeleyip intihar eden Ukraynalı genç model Kristina Novytska ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi saat 23.00'de eski erkek arkadaşına, "Ben ölürsem anneme ve kız kardeşime bakar mısın?' diye yazdığı, eski arkadaşının da, "Sorunun ne ise bana anlat. Sorunları beraber çözebiliriz" diye cevap verdiği belirlendi. Öte yandan Kristina'nın başına poşet geçirmeden önce atkı, ip ve şofben borusu ile intihar etmeyi planladığı anlaşıldı. Malzemeler odadaki kanepenin üzerinde bulundu.

Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde 2 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri 30 yaşındaki Ukraynalı model Kristina Novytska'yı elleri arkadan ters kelepçeli ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu. Olayla ilgili son dakika haberinin tüm ayrıntılarına SABAH ulaştı.

SON DAKİKA EVİNE KİMSENİN GİRMEDİĞİ KESİNLEŞTİ

Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kristina'nın cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı. İncelemeler sonucu, Kristina'nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı.

ATKI, İP, ŞOFBEN BORUSU İLE DENEMELER

Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle Kristina'nın intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska'nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina'nın yaşamına son verdiği ortaya çıktı: Kevin Spacey ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı 'Ölüm ile yaşam arasında' (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina'nın filimden etkilendiği de düşünülüyor. Öte yandan Kristina'nın başına poşet geçirmeden önce atkı, ip ve şofben borusu ile intihar etmeyi planladığı anlaşıldı. Malzemeler odadaki kanepenin üzerinde bulundu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay ile ilgili tanık sıfatıyla Ukraynalı modelin Murat isimli eski erkek arkadaşının ifadesi alındı. Murat isimli şahıs ifadesinde, "Kristina ile 7-8 yıl önce Ukrayna'da tanıştık. Daha sonra Kıbrıs'ta başlamış olduğum arsa emlak işleri nedeniyle Kristina bana tercüman olarak yardımcı oldu. Bu süreç içerisinde Kristina ile birlikteliğimiz oldu.

Kristina ile en son yüz yüze 2020 yılı temmuz ayında görüştük. 31 Aralık 2020 gecesi saat 23:00 sıralarında Kristina bana "ben ölürsem anneme ve kız kardeşime bakar mısın" şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine ben de Kristina'ya 'Sorunun ne ise bana anlat. Sorunları beraebr çözebiliriz" dedim. Ancak bir daha kendisine ulaşamadım. Olaydan önce 2020 yılı Eylül sonu, ekim başı gibi yine Kristina'ya ulaşamamıştım. O zaman Kristina'nın annesi beni aramış ve kızına ulaşamadığını belirterek benden yardım istemişti.

O tarihte Bodrum'da tanıdığım Melek Ok'u Kristina'nın yanına göndermiştim. Melek Kristina'yı evde baygın bir vaziyette bulmuştu" dedi.

UKRAYNA'DA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Kristina'nın annesi Larissa Novytska ifadesinde, "Kızımın Türkiye'de husumetli olduğu kimsenin yok. Psikolojik sorunlar yaşıyordu. Olay tarihinden iki ay önce Ukrayna'da hastanede tedavi görmuştu. Ancak iyileşme göstermedi. Antidepresan ilaçlar kullandı. Tedavisi tamamlanmadan 29 Kasım 2020'de Ukrayna'dan Bodrum'a gitti. Kızım ile yaptığı görüşmelerde gelecekten bir beklentisi olmadığını ima eden söylemlerde bulunuyordu. Pandemi salgını kızımın psikolojisinin bozdu. Kızım ile en son 31 Aralık 2020'de saat saat 18:00 sıralarında telefon ile görüştüm.1 Ocak'ta Ukrayna'ya gelmek için uçak bileti aldığını söylemişti. 31 Aralık 2020 saat 23:00'dan sonra kızım ile iletişim kurmak için aradım. Ancak ulaşamadım" dedi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Novystka'nın ölümü ile ilgili soruşturmayı tamamladı ve intihar ettiği kesinleşti, takipsizlik kararı verildi. Bu karara yapılan itiraz Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da reddedildi.

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