Dram üstüne dram

Muğla'nın Yatağan ilçesinde okul önlüğü almaya giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Merve Arık önceki gün hayatını kaybetti. Merve'nin babası üçüncü kez acı yaşadı. Baba Yusuf Arık'ın yıllar önce ilk eşinin boğularak öldüğü, 8 yıl önce de 26 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban verdiği ortaya çıktı.

HASTANEDE KALBİ DURDU

Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar mahallesinde yaşayan Fatma Arık, 8 Eylül'de kızı Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine gitti. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Merve, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kızın önceki gün kalbi de durdu. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu. Baba Arık'ın (60) 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Merve Arık dün Cazkırlar mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Yusuf Arık güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, "Dünyalar tatlısı kızımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.