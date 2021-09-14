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Haberler Muğla Kalp krizi geçirdi karşı şeride geçti

Kalp krizi geçirdi karşı şeride geçti

Muğla’da turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Karşı şeride geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı. Şoför Aziz Çağlar yaşamını yitirirken 49 kişi yaralandı

Kalp krizi geçirdi karşı şeride geçti

14.9.2021

Muğla'da Rus ve Ukraynalı turistleri taşıyan tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7'si öğrenci, 41'i turist ve 1'i şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralı 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Muğla - Denizli Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye seyir halinde olan Aziz Çağlar (54) yönetimindeki 01 ET 48 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Menteşe'ye seyir halindeki Cihan Duran (44) yönetimindeki 48 AAY 328 okul servisine çarptı.

2 ÖĞRENCİ AĞIR YARALI
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerinde Aziz Çağlar'ın (54) yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Menteşe Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri İsmail Caner Kaplan (15) ve Can Polat Yöndem (16) ile memur Sema Çelebi'nin (23) durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Çağlar'ın kalp krizi sonucu kullandığı otobüsün karşı yöne geçtiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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