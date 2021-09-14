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Haberler Muğla Şezlong hırsızı ‘zevk için yapıyorum’ dedi

Şezlong hırsızı ‘zevk için yapıyorum’ dedi

Şezlong hırsızı ‘zevk için yapıyorum’ dedi

14.9.2021

FETHİYE'NİN dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz'de şezlong hırsızlıklarının artması üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şezlongların yüklü olduğu bir kamyonet tespit etti. Ölüdeniz'de durdurulan kamyonetin sürücüsü G.K, gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde "şezlongları zevk için çalıp satıyordum" diyen G.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

■ ADEM ÜLKER

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