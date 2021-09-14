FETHİYE'NİN dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz'de şezlong hırsızlıklarının artması üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şezlongların yüklü olduğu bir kamyonet tespit etti. Ölüdeniz'de durdurulan kamyonetin sürücüsü G.K, gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde "şezlongları zevk için çalıp satıyordum" diyen G.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
■ ADEM ÜLKER
Şezlong hırsızı ‘zevk için yapıyorum’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.