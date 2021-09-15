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Ankara merkezli 43 ilde 143 FETÖ’cüye gözaltı

Ankara merkezli 43 ilde 143 FETÖ’cüye gözaltı

15.9.2021

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 102'sinin mahrem imam, 15'inin görevden alınmış 1. ve 2. sınıf emniyet müdürü ve 26'sının da kamudan ihraç edilmiş kişiler olduğu belirtildi. Gözaltı kararına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlerin sürdüğü duyuruldu4
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