CHP’li başkan hakkında inceleme başlatıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonda 12 dakika 50 saniye boyunca küfürler etmişti. Konuşmanın bir kısmını yayınlayan Yalnız, savcılığa gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi de harekete geçerek, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili Yeni Asır'a konuşan Yalnız, sürekli tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

■ FERDİ YAVUZ