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Bodrum Koyu'nda sıkışan köpekbalığı kurtarıldı

Mehmet Bakış ve Ali Tepe, şişme botla uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları köpekbalığını götürüp açığa bıraktı.

Bodrum Koyu’nda sıkışan köpekbalığı kurtarıldı

16.9.2021

BODRUM Gündoğan sahilindeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi bir köpekbalığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve balıkçılar fark etti. Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli balıkçılar, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra harekete geçti.Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda hayvanı yakalayıp şişme bota almayı başardı.

Balığı eliyle botun içine alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, açığa götürülerek güvenli alana bırakıldı.

■ FERDİ YAVUZ

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