Olay, saat 03.00 sıralarında, Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Caddesi'ndeki yat-çekek yerinde bağlı, 'La Majara Sea Ray' adlı fiber teknedeki alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu 18 metrelik teknedeki yangın, çevredeki deniz taşıtlarına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Marmaris’te yıldırım yangın çıkardı
Fethiye'de gece saatlerinde korku dolu anlar! Tekne, alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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