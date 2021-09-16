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Haberler Muğla Fethiye'de gece saatlerinde korku dolu anlar! Tekne, alev alev yandı

Fethiye'de gece saatlerinde korku dolu anlar! Tekne, alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kıyıya bağlı fiber teknede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fethiye’de gece saatlerinde korku dolu anlar! Tekne, alev alev yandı
DHA

16.09.2021, 13:42

Olay, saat 03.00 sıralarında, Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Caddesi'ndeki yat-çekek yerinde bağlı, 'La Majara Sea Ray' adlı fiber teknedeki alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu 18 metrelik teknedeki yangın, çevredeki deniz taşıtlarına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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