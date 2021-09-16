Marmaris’te yıldırım yangın çıkardı

MARMARİS'TE etkili olan gök gürültülü dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış devam ederken yıldırımlardan dolayı da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

■ FERDİ YAVUZ