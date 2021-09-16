MUĞLA Fethiye'de Sait A. yönetimindeki otomobil, Mehmet D'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
■ MURAT YALÇIN
Motosikletle araba çarpıştı: 1 ağır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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