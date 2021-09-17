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Haberler Muğla 'Blue Sapphire' Marmaris’te

'Blue Sapphire' Marmaris’te

200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' adlı transatlantik lüks gemi, 218 yolcusuyla Muğla’nın Marmaris ilçesine demir attı.

’Blue Sapphire’ Marmaris’te
İHA

17.09.2021, 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 16:21

Mısır'ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli gemi, Bodrum'dan sonra Marmaris'e geldi. 14 gün önce de Marmaris'e gelen gemi yolcularının çoğunluğu tur tekneleri ile Dalyan, İztuzu gezisine çıktı. Kalan az sayıda turist ve mürettebat, Yat Limanı ile Kapalı Çarşı içinde dolaştı. Kapalı çarşı esnafı ise daha çok geminin gelmesini istediklerini belirtti.


Yat Limanı'nda işletmecilik yapan Can Çapar, "Geminin geldiğini anlamadık bile, sokaklar bomboş, uzaktan gemi gelmiş deyip izliyoruz. Umarım çıkış saatlerine kadar gelip alışveriş yaparlar'' dedi.
Transatlantik yolcu gemisinin akşamüstü saat 17.00'de Marmaris'ten ayrılarak tekrar Mısır'ın İskenderiye Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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