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Kadın zanlının "jandarmayım" diyerek aldığı altınları jandarma dedektifler buldu! Yaşlı çift altınlarına kavuştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kadın şüphelinin çaldığı altınlar, jandarmanın dedektif ekibi tarafından bulundu.

Kadın zanlının jandarmayım diyerek aldığı altınları jandarma dedektifler buldu! Yaşlı çift altınlarına kavuştu
AA

17.09.2021, 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 13:04

Hurma köyünde yaşayan A.Y'nin evine gelerek kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan zanlı, kadından evdeki altınları incelemek üzere istedi.

Bunun üzerine A.Y, evindeki 10 tam, 5 yarım, 3 çeyrek altın ile 5 bileziğini jandarma görevlisi zannettiği kadın şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelinin F.A. olduğu belirlendi.

F.A'nın bir kısmını Çanakkale'deki kuyumcuda bozdurduğu altınlar alınarak diğer malzemelerle birlikte A.Y'ye teslim edildi.

Kadın şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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