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Haberler Muğla Marmaris'te düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Marmaris'te düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Son dakika.... Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

Marmaris’te düşen yıldırım orman yangını çıkardı
AA

17.09.2021, 12:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.

Havadan da yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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