Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.
Havadan da yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Marmaris'te düşen yıldırım orman yangını çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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