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Haberler Muğla 200 metrelik dev gemi Bodrum’a demirledi

200 metrelik dev gemi Bodrum’a demirledi

200 metrelik dev gemi Bodrum’a demirledi

18.9.2021

200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği ilçeye 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi. Mısır'ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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