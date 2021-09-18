Muğla’da 3 günde 37 yıldırım yangını çıktı

MUĞLA'DA gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu 14-15-16 Eylül tarihlerinde toplam 37 yıldırım yangını meydana geldi. Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda yıldırım yangınının çıkmasına neden oldu. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 14-15-16 Eylül tarihlerinde toplam 37 yıldırım yangını meydana geldi. 37 yıldırım yangınının 32'si ormanlık alanda, 5'i ziraat alanlarında çıktı. Yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

■ FERDİ YAVUZ