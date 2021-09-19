Datça’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.