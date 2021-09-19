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Muğla’da deniz sezonu bitmedi! yazdan kalma günler devam ediyor

Bin 479 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Eylül ayının sonlarına gelinmesine rağmen sahillerdeki yoğunluk hala devam ediyor.

Muğla’da deniz sezonu bitmedi! yazdan kalma günler devam ediyor
İHA

19.09.2021, 15:31

İrili-ufaklı binlerce koya sahip Muğla'da başta Bodrum, Marmaris, Datça, Ula ve Fethiye gibi önemli ilçelerdeki sahillerde hafta içi ve hafta sonu tatilciler ile dolup taşıyor. Yaz aylarındaki yoğunluk ve pandemi şartları nedeniyle tatillerini erteleyen vatandaşlar Eylül ve Ekim aylarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.



Muğla'nın önemli turizm beldesi Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi hafta sonu yazdan kalma günleri aratmadı. 300 metrelik sahilde boş şezlong ve şemsiye kalmazken, denizde binlerce vatandaş sıcak yaz günlerinin son serinliğini üzerlerinden atmaya çalıştı.

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