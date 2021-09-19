  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Temizlik personeli yolda fenalaşıp öldü

Temizlik personeli yolda fenalaşıp öldü

Temizlik personeli yolda fenalaşıp öldü

19.9.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan bir çocuk babası olan Mestan Sümer (42) önceki gün sabah saatlerinde evinin yakınında ölü bulundu. Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan evinde yaşayan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Mestan Sümer, evinin yakınında yoldan geçenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Sümer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Rahatsızlıkları nedeniyle fenalaşıp düşerek hayatını kaybeden Sümer'in cenazesi, Bodrum'da toprağa verildi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Temizlik personeli yolda fenalaşıp öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.