Temizlik personeli yolda fenalaşıp öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan bir çocuk babası olan Mestan Sümer (42) önceki gün sabah saatlerinde evinin yakınında ölü bulundu. Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan evinde yaşayan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Mestan Sümer, evinin yakınında yoldan geçenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Sümer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Rahatsızlıkları nedeniyle fenalaşıp düşerek hayatını kaybeden Sümer'in cenazesi, Bodrum'da toprağa verildi.

■ FERDİ YAVUZ