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Haberler Muğla Bodrum'da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

Bodrum'da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı. Gönüllüler, keçileri ipe bağlayarak güvenli bir şekilde kayalıklardan aşağı indirerek kurtardı.

Bodrum’da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi kurtarıldı
AA

20.09.2021, 18:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, kurtarma ekibince aşağı indirildi.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki kayalık alanda iki keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibi, bölgeye gitti.

Ekip üyeleri, halat yardımıyla ulaştıkları iki hayvanı 15 metre yükseklikteki kayalıklardan kurtardı. Sahibi öğrenilemeyen keçiler, kurumuş dere yatağına bırakıldı.

Mahalle sakinlerinden Osman Nihat İncekara, gazetecilere, keçileri 3 gündür aynı yerde gördüklerini söyledi.

Ekip sorumlusu Ahmet Tek ise "AFAD'dan bize ulaştılar. İp yardımıyla keçileri kurardık. Sahibini bilmiyoruz. Bizim için önemli olan kurtarmak." dedi.

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