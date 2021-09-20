  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 3 can salında Yunanistan'a geçmeye çalışan, 1'i çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
DHA

20.09.2021, 16:36

Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 00.30 sıralarında, Datça açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Akçalı Adası'nın 2,6 deniz mili kuzeyinde durdurulan 3 can salı içinde 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afganistan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu toplam 48 kaçak göçmeni tespit etti.

Yunanistan'a geçmek isteyen, 1'i çocuk 48 kaçak göçmen, Datça Körmen Marina'dan karaya çıkarıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.