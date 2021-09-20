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Haberler Muğla Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi

Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında gözyaşlarına boğulan ev sahibini komşuları sakinleştirdi.

Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi
İHA

20.09.2021, 12:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021, 12:55

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi 1033 Sokak üzerindeki bir ikamette elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri o esnada evde olmayan ev sahibi ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman sebebiyle yangına müdahale etmede güçlük çeken ekipler, duman tahliye fanı kullanarak dumanı seyreltti. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içerisinde söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, evde maddi hasar oluştu.

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