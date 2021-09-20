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Haberler Muğla Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.Yaklaşık iki saat süren denetlemede, bir işletmeye ceza kesildi.Denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.

Fethiye’de eğlence mekanlarına polis denetimi
AA

20.09.2021, 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021, 09:12

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 30 polis memuru, Beşkaza Meydanı ile sahildeki kafeterya ve eğlence mekanlarında denetim yaptı. İşletmelerde evrak kontrolleri de yapılan uygulamada, yaklaşık 200 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Yaklaşık iki saat süren denetlemede, bir işletmeye ceza kesildi. Ekipler, tam gece yarısı işletmelerdeki müziğin sesini kapattırdı. Denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.

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