İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 30 polis memuru, Beşkaza Meydanı ile sahildeki kafeterya ve eğlence mekanlarında denetim yaptı. İşletmelerde evrak kontrolleri de yapılan uygulamada, yaklaşık 200 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.
Yaklaşık iki saat süren denetlemede, bir işletmeye ceza kesildi. Ekipler, tam gece yarısı işletmelerdeki müziğin sesini kapattırdı. Denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.
Fethiye'de eğlence mekanlarına polis denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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