Sigara içen çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Sigara sağlığa zararlı. O yüzden eğer içiyorsak mutlaka kurtulmanın yollarını aramalıyız. Fakat ülkemizde önemli sayıda insan bu bağımlılığı yaşıyor. Biz işin çalışma hayatı bakamından ne getirip ne götüreceğine bakmak istiyoruz. Bu konuda çok fazla soru da alıyorum. Hem çalışanlar hem de işverenler nasıl davranacakları konusunda tereddüt yaşıyorlar. O yüzden konuyu biraz daha detaylı inceleyelim.

Biliyorsunuz sadece çalışma hayatında değil sosyal hayatımızda da yasalar gereğince kapalı alanlarda sigara içmek yasak. 5727 sayılı yasanın 2. Maddesinde yasak alanlar açıkça sıralanıyor. Buna göre tütün ürünleri, a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez.

Yasa bazı istisnalar saysa da bu yerlerdeki yasak sadece ziyaretçiler ya da müşteriler için değil görevliler ve çalışanlar için de geçerlidir. Yani işyerlerinde de kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. İşverenler bu konuda bazı tedbirler alarak çalışanları için özel bölümler ayırmakta ve buna göre de belli saatlerde mola verdirebilmektedir. Ancak yasaklanan alanlarda sigara içmeye ısrar etmesi bir işçi için tazminatsız atılma sonucunu da doğuracaktır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde, "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması" ifadesi bulunmaktadır.