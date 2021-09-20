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Haberler Muğla Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı

Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı
İHA

20.09.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021, 14:53

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Jandarma Karakol komutanlığına yapılan müracaat sonrası yapılan JASAT ekiplerince yapılan araştırmada çalınan motosiklet Ortaca ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulundu.
Bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelenerek şüphelinin A.E.M. (Suriye Uyruklu) olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli A.E.M. isimli şüpheli operasyon ile Ortaca ilçe merkezinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanırken, 48 RN 351 plakalı motosiklet sahibine teslim edildi.

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