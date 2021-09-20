Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Jandarma Karakol komutanlığına yapılan müracaat sonrası yapılan JASAT ekiplerince yapılan araştırmada çalınan motosiklet Ortaca ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelenerek şüphelinin A.E.M. (Suriye Uyruklu) olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli A.E.M. isimli şüpheli operasyon ile Ortaca ilçe merkezinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanırken, 48 RN 351 plakalı motosiklet sahibine teslim edildi.