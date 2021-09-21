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Haberler Muğla Değeri 1,5 milyon dolar olan yüzük ele geçirildi

Değeri 1,5 milyon dolar olan yüzük ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait iddiaya göre değeri 1,5 milyon dolar olan aslan motifli yakut yüzük ele geçirildi.

Değeri 1,5 milyon dolar olan yüzük ele geçirildi

21.09.2021, 17:47

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde T.B. ve İ.A. isimli iki şahsın ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, şahısların üzerinde Roma dönemine ait ve değerinin 1 milyon 500 bin dolar olduğu değerlendirilen 1 adet aslan motifli yakut yüzük, 3 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili T.B. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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