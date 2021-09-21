Mumcular alarm veriyor

Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da beklenen yağmurlar yağmayınca su rezervleri minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynaklarından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi.



ACİL ÖNLEM ALINMALI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015 Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranının 2020'de yüzde 18'e, 2021'de ise yüzde 9'a düştüğünü açıkladı. Baraj çevresinde inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ekim ayında başlayacak '2022 Su Yılı'nın ilk aylarında, yağış miktarının düşük kalması beklenebilir. Kış aylarında yağışlarla birlikte rezervlerde artış olacak. Ancak kuraklığın gelecek yıllarda da devam edebileceği düşünülerek önlemler alınmalı. Bölgeye düşen yağış miktarı aylık izlenmeli. Kuraklık eylem planları oluşturularak sürekli revize edilmeli" dedi.





KARASAL SU KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, ülke genelinde yüzde 20 yağış eksikliği olduğunu belirten Doç. Dr. Özçelik, "Öncelikle karasal su kaynaklarında sonra ise tarımsal ürün rekoltesinde negatif etki var. Ege bu etkilerin en fazla gözlendiği yerlerin başında" dedi.

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