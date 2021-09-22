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Haberler Muğla Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı

Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen 8 eski polis tutuklandı, 1 öğretmen ile bot kaptanı ise serbest bırakıldı.

Marmaris’te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı
DHA

22.09.2021, 21:23

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Yunanistan'ın Rodos Adası'na bir Zodyak botla yasa dışı yollarla kaçacağı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, ilçenin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi'nde tedbir aldı.

Bugün saat 02.00 sıralarında bir araçla gelen kişiler, kendilerini takip eden sivil jandarma ekiplerinden habersiz Serçe Limanı Mevkii'ne geldi. Şüpheliler, burada kendilerini bekleyen Burada kendilerini 6 metre uzunluğundaki Zodyak bota bineceği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin yapılan kimlik taramasında FETÖ üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen ve yargılamaları devam eden 8 eski polis ve 1 öğretmen ile 1 kaptan olduğunu belirledi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan A., Sibel T., Selahattin Ş., Tuba A., Cihan T., Merve B., Mehmet B. ve Hüseyin G. tutuklanırken, botun kaptanlığını yapan U.T. denetimli serbest kaldı, öğretmen F.A. ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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