Marmaris’te M.Ö. 6. yüzyıla dayanan tarih gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası sponsorluğunda Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara devam ediliyor. Turunç Mahallesi'nde bulunan antik kent ile aynı ismi taşıyan Amos Mevkii'nde kazılar sürdürülüyor. Geçen yıl yüzey araştırmasının birinci aşamasında başlayan kazılarda Athena Tapınağı ile çeşitli lahit, sikke ve tarihi eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Koronavirüs salgını ile ara verilen çalışmaların ikincisi bir ay önce başladı. Yüzeysel kazıları yerinde inceleme yapmak için gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey'e Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer bilgilendirmede bulundu.





'SON KAZILARDAKİ KEŞİFLE M.Ö. 6'NCI YÜZYILA KADAR GİDİYOR'

Kazı çalışmalarını inceleyen ekibe proje hakkında sunum yapan Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, "Bu seneki çalışmalarımızı kentin akropolis noktasında sürdürüyoruz. Geçen sene kentin nekropolisinde bir kurtarma kazısı gerçekleştirdik. Bu sene de Amos'ta ilk defa sistematik bir kazıya başladık. Bu kazıları Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında benim de bilimsel danışmanlığımda yürütüyoruz. Bu çalışmaların ana hedefi kentin akropolis bölgesindeki bir kutsal alan oluşturuyor bu üzerinde bulunduğumuz kutsal alan yaptığımız çalışmalar neticesinde büyük bir ihtimalle tanrıça Athena'ya adanmış olmalı. Elde ettiğimiz olgularda onu büyük oranda destekliyor, yaklaşık bir aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nekropolis Türkçe karşılığıyla 'Ölüler Diyarı', 'Ölüler Ülkesi', 'Ölüler Kenti.' Yani modern tabiriyle mezarlık diye tanımlayabiliriz akropolis de aslında yukarı kentin en üst tarafıntaki yerleşim, bu savunma tahkimatı içerisindeki ana yerleşim oluşturuyor. Burası hiyerarşik açıdan da değerlendirdiğimizde aslında kentin yönetici ve kraliyet kesiminin yaşadığı Prestige'yi oluşturuyor. Destekleyen bulgular da olmasına karşın ki bunlar milattan önce 6'ncı yüzyılı işaret ediyordu ama bu seneki çalışmalardaki kadar bize çok yoğun verileri olmamıştı. Ancak bu sene bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak milattan önce 6'ncı yüzyıla kadar giden bir tarih, yani kısacası 2 bin 600 yıllık bir geçmiş olan kentin izlerini bize sunuyor" dedi.





'KAÇAK KAZILARLA TAHRİP EDİLMİŞ'

Geçen sene Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile yüzeysel kurtarma çalışması başlattıklarını kaydeden Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, "Kazı serüvenimize, kurtarma kazısı daha önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmiş bir mezar alanıydı. Geçen yıllarda sınırlı zamanda sınırlı alanda kazı yaptık. O kadar kısa bir dönemde bizi şaşırtacak bulgular çıktı. Bize şunu gösterdi, buradaki kazıların sonucu oradaki mezarlar antik dönemde de sonraki dönemde de konmuştu. Biz zamanında yakalayabilmiştik onları, pişmiş toprak kaplar sikkeler ele geçirildi. Şu an müze müdürlüğünde koruma altında, restorasyon çalışmalarından sonra sergilenecek" diye konuştu.





'MARMARİS GÜZELLİKLERİ İÇİN SEFERBERİZ'

Kazı çalışmalarına sponsor olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris tarihi adına çok önemli bir yer, kendi tarihimizi kendi geçmişimizi buradan öğrenip gelecek nesillere de aktaracağız. Kendimizden olmayan faktörler sebebi ile ne yazık ki geç kalındı. Hepimiz Marmaris için çalışıyoruz, kentimizin değerlerini ön planda tutuyoruz. Tek çıkarımız Marmaris'in güzelliklerini ortaya çıkarmak. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları için emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Doğa ve insan tahribatını önleyip koruma altına alarak yeni bir kültür rotası oluşturmaya çabaladıklarını söyleyen Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise, "Biz Marmaris'te kültürel mirasımıza sahip çıkmak onları turizme kazandırmak ve bunun yanında hem doğal hem insani tahribatın engellenmesi hususunda koruma altına alınması konusunda çalışmalara destek veriyoruz. Marmaris'te bir kültür rotası oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.