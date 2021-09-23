İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ile bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi. İngiltere'nin Birmingham kentinden yola çıkan uçağın Dalaman Havalimanı'na inişinden sonra yolcular tatillerini geçirecekleri otellere gitti.
Vuslat gerçekleşti! Bir yıl aradan sonra İngiliz turist kafilesi Türkiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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