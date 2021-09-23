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Haberler Muğla Vuslat gerçekleşti! Bir yıl aradan sonra İngiliz turist kafilesi Türkiye'de

Vuslat gerçekleşti! Bir yıl aradan sonra İngiliz turist kafilesi Türkiye'de

İngiltere tarafından pandemi nedeniyle Türkiye’ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 129 İngiliz turisti taşıyan uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

Vuslat gerçekleşti! Bir yıl aradan sonra İngiliz turist kafilesi Türkiye’de
İHA

23.09.2021, 17:41

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ile bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi. İngiltere'nin Birmingham kentinden yola çıkan uçağın Dalaman Havalimanı'na inişinden sonra yolcular tatillerini geçirecekleri otellere gitti.

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