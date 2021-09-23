Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen kişiden x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi.
Üst aramasında şüphelinin vücuduna sarılı 465,97 gram esrar ile 50,82 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 516,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
X-Ray'den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.