Haberler Muğla X-Ray'den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

X-Ray'den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Van'da İzmir'e gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Aramada şüphelinin vücuduna sarılmış 516,79 gram uyuşturucu bulundu.