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Haberler Muğla X-Ray'den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

X-Ray'den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Van'da İzmir'e gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Aramada şüphelinin vücuduna sarılmış 516,79 gram uyuşturucu bulundu.

X-Ray’den geçemedi! İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
DHA

23.09.2021, 17:58

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen kişiden x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi.

Üst aramasında şüphelinin vücuduna sarılı 465,97 gram esrar ile 50,82 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 516,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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