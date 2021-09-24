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Haberler Muğla CHP'li Muğla Belediyesi'nden skandal! Kötü kokunun nedeni belli oldu

CHP'li Muğla Belediyesi'nden skandal! Kötü kokunun nedeni belli oldu

Muğla'da özellikle son zamanlarda yükselen kötü kokular vatandaşı isyan ettirme derecesine gelmişti. Şikayetlerin artması üzerine yapılan araştırma sonucu kötü konunun nedeni ortaya çıktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde CHP'li Muğla belediyesine bağlı MUSKİ(Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın kullandığı arıtma suyunun lağım kaynaklı koliform içerdiği belirlendi.

CHP’li Muğla Belediyesi’nden skandal! Kötü kokunun nedeni belli oldu
SABAH

24.09.2021, 13:07

Muğla'da son dönemde vatandaşlar refüj ve parklardaki 'lağım' kokusundan şikayetçiydi.



Artan şikayetler üzerine CHP'li Muğla belediyesine bağlı, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisine refüj sulama amaçlı kullanılan atıksu arıtma tesisinin çıkışından numune alındı.



Alınan numune Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarında analiz edildi. Analiz sonucunda rapor hazırlandı.



Raporda ilgili parametrelere göre limit değeri "0" (sıfır) olması gereken suda Fekal Koliform değerinin 390 olduğu belirtildi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan Fekal Koliform insan ve hayvan dışkısından kaynaklanıyor.

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