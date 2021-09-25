Bodrum’da her şey ‘pekiyi’ değil

CHP'Lİ belediyeler, tek belediyecilik görevini heykel yapmak sanmaya devam ediyor. Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'da da, gerek yerel halk gerekse yerli ve yabancı turistler ilçenin içler acısı haline isyan ediyor. Vatandaşlar özellikle bozuk yollar yüzünden sık sık kazalar yaşanması ve araçlarda ciddi maddi hasar oluşmasından dert yanarken, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, ilçede yaşanan aksaklıkları gidermek yerine tüm derslerinin pekiyi olduğu ilkokul diplomasını paylaşarak adeta kendini övdü. Bodrum Güçbirliği Derneği, bu yolların artık can güvenliğini tehdit eder hale geldiğini belirterek, Bodrum ve Muğla Büyükşehir Belediyelerini göreve çağırdı.





'ARTIK CANIMIZ TEHLİKEDE'

Dernek Başkanı Serdar Kayhan, "Sayın Aras, altyapı çalışmaları yüzünden vatandaşlardan sabır istedi. Altyapı çalışmalarını elbette destekliyoruz ama bahanelerin arkasına sığınılmasını kabul etmiyoruz. Bodrum'un hemen her mahallesinde yollar o kadar bozuk ki, artık sadece malımız değil canımız da tehlikede" dedi.



■ FERDİ YAVUZ