Cumhurbaşkanı’nın adaşı dünya evine girdi

MUĞLA Kavaklıdere'de yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı olan vatandaş Naime Ural ile dünya evine girdi. Ailesinin Erdoğan sevgisinden dolayı bu ismi verdiği Recep Tayyip Erdoğan Çalışkan ve Naime Ural belediye binasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahını AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir kıydı. Demir nikahın ardından çifte içinde Türk Bayrağı, kahve fincan takımı ve Kur'an-ı Kerim bulunan nikah hediyesi verdi.
■ ADEM ÜLKER
■ ADEM ÜLKER
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