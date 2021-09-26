Fethiye’de çıkan orman yangını söndürüldü

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.



Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.