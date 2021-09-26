Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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