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Haberler Muğla Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Fethiye’de çıkan orman yangını söndürüldü
AA

26.09.2021, 12:54

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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