Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 07.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 11,87 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 21 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Son dakika: Datça'da korkutan deprem! AFAD son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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