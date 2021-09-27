Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.