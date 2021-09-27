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Haberler Muğla Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Datça’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
AA

27.09.2021, 17:12

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Can salındaki 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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