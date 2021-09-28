‘Bu bir devlet geleneği’

CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını makam odasına asan ilçe belediye başkanlarımız var. Bunları duvardan indiren gençlik kolları üyelerini tehdit edenlerin, kafasını kolunu kırarız" şeklindeki konuşmasına tepki gösteren CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Makam odasına cumhurbaşkanının fotoğrafını asmak bir devlet geleneğidir" dedi.

'12 EYLÜL ÖNCESİ SÖYLEMİ'

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi CHP danışma kurulu toplantısında kürsüye çıkıp konuşan CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, eleştiride bulundu. Kepenek, "Bu nasıl bir anlayıştır ki, kendi partimiz içindeki yoldaşlar için senin kolunu kafanı kırarım diyebilecek kadar sesini yükselten CHP Gençlik Kolları Başkanı var. Kimse, kimsenin kolunu kıramaz. Bunlar 12 Eylül öncesi söylemi. Artık o dönemler geçti" diye çıkıştı.

'BİR ADIM İLERİ GİDEMEZ'

KEPENEK, "Neymiş efendim, odamızda cumhurbaşkanının fotoğrafı asılıymış. Dünyanız bu kadar küçük mü? Gidin bakın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve CHP'li diğer büyükşehir belediye başkanlarının odasında, cumhurbaşkanının fotoğrafları asılıdır. Bu bir devlet geleneğidir. Fotoğraf üzerinden, bana gol atmaya çalışan bir anlayış, asla bir adım ileri gidemez, çoğalamaz Bizim aklımızı başımıza devşir-memiz lazım. CHP olarak, bu ista-tistiklerle 2023'te iktidara gelme şansına sahip değiliz. Birile-rine şirin gözükmek için salvo yapmak, CHP'ye kaybettir-miştir. İşi görülmediği için bizlere küfür edip giden 40 yıllık CHP'li bildiğim insanlar var. Oğlunu, kızını, damadı-nı belediyede işe almadığımız için bize tavır yapıyorlar" dedi.





'ADALET İSTİYORUM' DEDİ

KEPENEK konuşmasına devam etmek isterken, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürenin kısalığını öne sürüp, "Bunların yeri burası değil. Honaz ilçe danışma kurulunda konuşursunuz diyerek daha fazla konuşmasına izin vermedi. Kepe-nek bunun üzerine 3 kez üst üste "Adalet istiyorum" diyerek kürsü-den ayrıldı. Kepenek, o an salonda bulunup, kendisine sözlü sataşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tur-gay Odabaşıoğlu'na 'hadi oradan' dercesine eliyle tepki gösterip yerine oturdu. Yaşanan gergin-lik üzerine İl Başkanı Çavuşoğ-lu'nun, salondaki elektriklen-meyi yatıştırmaya çalıştığı gözlendi. Öte yandan Odabaşıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve sarf ettiği söz-lerinden dolayı cumhurbaşka-nına haka-retten polis tarafından gözaltına alındı.



AK PARTİ'DEN KINAMA

CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak kınadı. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanvekili İzzet Altunbaş'ın yaptığı açıklamada, "Sandıktan çıkan cumhurbaşkanımızı sevmeyebilirsiniz ancak saygı duymak zorundasınız. Biz hiçbir zaman kafa kol kırmanın derdinde olmadık. Kime oy verirse versin, milletimizin o mübarek ellerini kimsenin kırmasına müsaade etmeyiz. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik ve demeye de devam edeceğiz. Milletimizi tehdit etmek, aşağılamak hastalığından vazgeçmediğiniz için bu millet size asla destek vermeyecek. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları olarak size demokrasiye inanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

GEÇEN hafta cumartesi günü yapılan Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, makam odasına Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li belediye başkanlarını tehdit edip, "Makam odasına Erdoğan resmini asanların kollarını, kafasını kırarım" demiş, bu sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etmişti. Ardından CHP Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında kürsüye çıkıp konuşan Odabaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım. Bazı belediye başkanlarımızın odalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi.

Sebahattin ALP