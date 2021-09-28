Buğra Gökçe ameliyat oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Ankara'da ameliyat oldu. Gökçe'nin yanağında bulunan bir yağ bezesi nedeniyle operasyon geçirdiği, alınan parçanın patolojiye gönderildiği öğrenildi.
'SAĞLIK DURUMUM İYİ'
Gökçe, "Dostlar, Ankara'da geçirdiğim operasyon sonrası sağlık durumum gayet iyi. Kısa sürede toparlanıp İzmir'e ve ülkemize hizmet etmek için görevimin başında olacağım" dedi.
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