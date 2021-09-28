Cemal’in ailesi, ‘delil karartma’yı kabul etmedi

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in, "Bunlar ailece katil, Allah belanızı versin" sözleri üzerine anne Ayten Avcı baygınlık geçirdi. Muğla'da geçen yıl Temmuz'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın öldürüp varilde yaktığı ve üzerine beton döktüğü Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşmasına Gültekin'in ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada, 'delilleri yok etmek'ten hakkında iddianame hazırlanan Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan dinlendi. Ayten Avcı ve eşi Selim Avcı, oğullarının cinayeti sonrasında delil kararttıkları yönündeki iddiaları reddettiler. Cemal Metin Avcı'nın o dönemdeki eşi Eda Karagün ise, "Aldatılan taraf benim, mağdurum. 4 buçuk yaşında bir kız çocuğu büyütüyorum. Cemal'in yaptığı suç beni ilgilendirmiyor. Boşandık. Kızımla yeni bir hayata başladık" diye kendini savundu.

■ FERDİ YAVUZ