Carettalar takipte

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası suya bırakıldı. 3 deniz kaplumbağasına "Özlem", "Suda" ve "Leyla", yeşil deniz kaplumbağasına ise "Adanalı" ismi verildi. Ayrıca, yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 20 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu. DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağayı kurtarmanın güzel bir duygu, iyileştikten sonra neler yaptığını bilmenin ise önemli olduğunu söyledi.

■ ÖMER KUNDAKÇI