İki köy 80 yıldır köprü bekliyor

Muğla'nın Esençay ile Denizli'nin Esenkaya köyleri, 80 yıldır 4 kilometrelik mesafeye 72 kilometre yol katederek ulaşabiliyor. Köylerine 36 kilometre uzaklıktaki bölgeye 10 metre arayla 2 köprü yapıldığını belirten köylüler, "Biz de sadece bir traktör geçecek kadar, 40 metre uzunluğunda bir köprü istiyoruz" diyor. Esenkaya Muhtarı İlyas Caran, "Biri 80, biri 95 metre uzunluğundaki 2 köprüyü 10 metre arayla yapan DSİ, bizim talebimizi yerine getirmiyor. Başkanımız Erdoğan'ın sesimizi duyacağına inanıyoruz" dedi.



72 KİLOMETRE YÜRÜYORUZ

Akçay'ın 2 yakasında yer alan Muğla'nın Esençay ile Denizli'nin Esenkaya köyleri arasında Roma Dönemi'nden kalan köprü, 1900'lü yıllarda yıkıldı. Köylüler imece usulüyle yeni bir köprü yaptı ama o da 1942'de yıkıldı. 2 köyün halkı, su seviyesinin düştüğü yılın 3 ayında ancak traktörle karşıya geçebiliyor. İki kent arasında sadece 4 kilometre mesafe bulunmasına rağmen köylüler, karşıya geçmek için 36 kilometre uzaklıktaki köprüye yürüyerek karşıya geçiyor ve oradan tekrar 36 kilometre geriye yürümek zorunda kalıyor.



ERDOĞAN SESİMİZİ DUYAR

Esenkaya muhtarı İlyas Caran, "Tam 80 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Sadece bir traktör geçecek genişlikte 40 metrelik bir köprü yapılsa, işimiz görülecek. Akçay'ın Kemer Barajı'na yakın bölgesine 4 yıl önce belediye tarafından yapılan 80 metrelik köprünün yanına, DSİ geçen yıl 95 metrelik bir köprü daha yaptı. Orada 10 metre arayla 2 köprüyü uygun bulan DSİ Denizli Müdürlüğü, bize küçük bir köprüyü uygun görmedi. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesimizi duyacağına ve derdimize çare bulacağına inanıyoruz" dedi.





KÖPRÜLERİN BİRİ BOŞ DURUYOR!

2017'DE AK Partili Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla 80 metre uzunluğunda bir köprü yaptırdı ve hizmete açtı. DSİ, izinsiz yapıldığı gerekçesiyle bu köprünün yanına geçen yıl bir köprü daha yaptı ama hizmete açmadı. Yöre halkı halen Hayla'nın yaptırdığı köprüyü kullanıyor. Kendilerine 36 kilometre uzaklıkta iki köprü yan yana dururken, 80 yıldır mahallelerine köprü yapılmayan Esenkaya ile Esençay köylüleri ise artık seslerinin duyulmasını istiyor.

ADEM ÜLKER