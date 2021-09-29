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Haberler Muğla Marmaris'te 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saldaki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Marmaris’te 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

29.09.2021, 22:38

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılburun açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Can salındaki 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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