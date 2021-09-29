  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Teknenin halatını bakın nasıl çaldı

Muğla'da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Teknenin halatını bakın nasıl çaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde bir şahsın, sigara ile gelip 600 TL değerindeki halatını yakarak koparıp götürdüğü görüldü.

Muğla’da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Teknenin halatını bakın nasıl çaldı
İHA

29.09.2021, 19:42 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 19:43

Edinilen bilgiye göre Gül P. adlı vatandaş, Yalıkavak Küdür mevkisinde iskelede bağlı bulunan 6,5 metre fiber teknenin halatını yerinde olmadığını gördü. Çevredeki teknelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın, sigara ile gelip 600 TL değerindeki halatını yakarak koparıp götürdüğünü gören Gül P. , kimliği belirlenemeyen şahıstan şikayetçi oldu. Gül P. , ayrıca 1500 TL değerindeki tonoz çapasını da bulamadığını, onun da muhtemelen çalındığını söyledi.

Güvenlik kamerasındaki görüntüde şahsın önce ağzında sigara ile tekneye bindiği görülüyor. Teknede bir süre oyalanan şüphelinin tekneden uzaklaşıp birkaç dakika sonra yine gelerek halatı alıp götürmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Operasyonla yakalanan azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Teknenin halatını bakın nasıl çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.